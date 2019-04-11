Gündem / 11 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

(Ankara/12.00/13.00/14.30/14.45/15.45/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile görüşecek.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Avrupa'da Özel Okulların Geleceği ve Öğrenci Katılımı" konferansına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, 2017 yılına ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında yapılacak Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışına katılacak, Türk STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Amsterdam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sudan'da askeri hareketlilik, sokak protestoları ve ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucunda haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/11.30/18.00)

2- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

4- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarında Slavia Prag-Chelsea, Benfica-Eintracht Frankfurt, Villarreal-Valencia, Arsenal-Napoli karşı karşıya gelecek.

(Prag/Lizbon/Villarreal/Londra/22.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak.

(Adana/19.00) (Fotoğraflı)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş Sompo Japan karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçlarında Fenerbahçe-Halkbank, Galatasaray-Arkas Spor karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Şehirlerin gürültü şampiyonu "trafik"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 23 il için 2012'de başlatılan ve 2016'da tamamlanan "şehirlerin stratejik gürültü haritaları" çalışmalarına 23 il daha eklendi

Sonuçlara göre Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya ve Aydın başta olmak üzere illerde gürültü kirliliği nedenleri arasında "trafik" ilk sırada yer aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Bakanlığımız tarafından kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla 2012 yılından itibaren gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız verilmiş ve çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalarla halkın huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

2- "Özel kahramanlar" teröristlere geçit vermiyor

Nisan ayına rağmen karla kaplı Hakkari'de zor koşullarda görev yapan özel harekat polisleri, terörle mücadeleyi başarıyla sürdürerek bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor

Kentte görevli özel harekat polisi:

"Yerli ve milli silahlar ile teknolojik ekipmanlarla dağlardaki teröristlere hiçbir şekilde ödün vermeden görevimizi yerine getiriyoruz. Bu teröristlere dağları dar edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

(Sayim Harmancı/Hakkari)

3- Arap iş adamlarıyla 100 milyar dolarlık ticaret ve yatırım hedefi

Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar:

"10 senede ticari ve yatırımlar olarak 100 milyar dolarlık bir hedef ortaya koyduk"

"(Suriye'de) İnşallah 2 sene içinde sulh olacağını düşünüyoruz. Suriye'nin yeniden yapılanması, Suriye'deki iş adamlarıyla beraber MÜSİAD üyelerinin çok etkin olarak yer alması gereken bir faaliyettir. Suriye'nin yeniden yapılanmasında hedeflenen rakam 50 milyar dolar"

(Ali Atar/İstanbul)

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Kaynak: AA