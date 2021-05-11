GÜNDEM / 11 Mayıs 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu Metro Hattı Kayışdağı Durağı, Kurbağalıdere ile Hasanpaşa Gazhane Müze Binası ve Gazhane Tiyatrosu'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00/13.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize Belediyesini ziyaret edecek, İyidere Lojistik Merkezinde basın açıklaması yapacak ve Trabzon Of Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Rize/11.30/12.00/Trabzon/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarını ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

(Kahire)

4- Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçim tarihini ilan edecek, geçici hükümette yer alacak başbakan ve bakanlar kurulunu açıklayacak.

(Sofya)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep-Çaykur Rizespor, Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Galatasaray, Kasımpaşa-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(Konya/17.00/Antalya/Gaziantep/Malatya/Ankara/Denizli/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo'yu konuk edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 normal sezonu, 30. haftadan ertelenen Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, 27 Eylül-3 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılacak "World Snooker Tour Türkiye" ile ilgili TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kapanma sürecinde Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı düştü

Testlerin pozitifliği, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'daki yüzde 20,23'lük orana göre 3 kattan fazla azaldı

En son 13 Nisan'da 3 binin altında kaydedilen ağır hasta sayısı yaklaşık bir ayın ardından dün tekrar 3 binin altına inerek 2 bin 983'e düştü

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- Van'daki depremzedeler sonbaharda kalıcı konutlarına kavuşacak

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan ve Van'ın sınır bölgelerindeki mahallelerde yıkıma sebebiyet veren depremde evleri hasar görenler için kalıcı konutların yapımına başlandı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez:

"Vatandaşlarımızda evlerin büyüklüğü, kullanımı konusunda bir tereddüt oluştu. Bu nedenle TOKİ ile görüştük. Saray ilçesindeki Örenburç ile Başkale ilçesindeki Özpınar mahallelerinde birer örnek konut yapılıyor"

(Yılmaz Kazandıoğlu/Van)

3- Türkiye ve Mısır arasında yaşanan olumlu gelişmeler önemli fırsatlar doğurabilir

SETA Ekonomi Direktörlüğü Araştırma Asistanı Deniz İstikbal:

"Siyasi ilişkilerin normalleşmesi, sadece iki ülkeye değil, birçok aktöre yarar getirebilecek potansiyele sahip. Türkiye için Kuzey Afrika'ya olan dış ticareti ve yatırımları artırabilecekken, Mısır açısından Türk dünyasıyla iş birliğini geliştirmek için yeni bir fırsat. Bu fırsatın küresel salgın döneminde iki ülke arasındaki ticarete yarar getirmesi ulusal ekonomilere farklı fırsatlar sunabilir"

"İki ülke arasındaki dış ticaret potansiyeli göz önüne alındığında, 10 milyar doların üzerinde bir potansiyelin olduğunu söylemek mümkün"

(Muhammet Emin Horuz/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı