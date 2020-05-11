GÜNDEM / 11 Mayıs 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.

(14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştayın 152. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek, mozoleye çelenk bırakacak.

(Ankara/ 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 hemşireleri salgınla mücadelede en ön cephede savaşıyor

Hemşireler Günü'nü salgının gölgesinde kutlamaya hazırlanan "beyaz melekler" kendi hayatlarını geri planda bırakarak hastalarının canını kurtarmak için büyük mücadele ediyor

AA ekibi, İzmir'de pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirelerin bir gününü görüntüledi

Hemşire Gizem Temeltaş:

"Vaka ve ölüm sayısı azaldığında çok mutlu oluyorum. Bana çalışma gücü veriyor. Vaka sayısı o gün tek hasta bile azalsa bize umut veriyor"

Kezban Deniz:

"Hastanemizde 35 yaşında entübe bir hastamız vardı. Ona 'daha çok gençsin, güçlü ol' dedim. Ben onun beni duyduğunu biliyordum sonra gözlerini kırptığını gördüm"

Ahmet Gökhan:

"Biz pandemiyi bir savaş olarak görüyoruz. İlk başta çok az panik yaşadık. Sonra cephede nasıl durmamız gerektiğini öğrenince rahatladık"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

2- Küresel ticarete Kovid-19 darbesi

Kovid-19 salgınının etkisiyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında azalması beklenirken, uzmanlar, salgının ardından ticarette korumacı politikaların artabileceği konusunda uyarıyor

Ekonomistler, küresel ticarette bu yıl beklenen düşüşün 2008-2009'daki küresel finansal kriz döneminde yaşanan kaybı aşmasını bekliyor

Dünyanın en büyük mal ihracatçısı Çin'in bulunduğu Asya bölgesinden yapılan uluslararası ihracatın bu yıl yüzde 13,5 ila yüzde 36,2, ABD'nin bulunduğu Kuzey Amerika bölgesinden yapılan ihracatın da yüzde 17,1 ila yüzde 40,9 azalacağı öngörülüyor

Dünya Ticaret Örgütü Bilgi ve Dış İlişkiler Direktörü Keith Rockwell:

"Hükümetlerin bu krize verdiği tepki ticaretin gelecekte nasıl olacağını etkileyecektir"

"Ticaret, bu krizden kurtulmamıza yardımcı olabilecek vazgeçilmez bir araç olacaktır. Bu aşamada ihtiyacımız olan son şey korumacı eylemlerdir"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer:

"Uzun vadede, gelecek 2-3 yılda, korumacı tepkilerde muhtemelen bir artış göreceğiz. Bu da Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından ticaretteki toparlanmayı sınırlayacaktır"

"Muhtemelen tersine küreselleşme dönemiyle karşı karşıyayız"

(Dilara Zengin/Washington)

3- Kovid-19 salgını tarım sektörünün ihracatını durduramadı

Sektör ihracatı bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 7 milyar 789 milyon 631 bin dolara çıktı

Bu dönemde sektör, Irak'a 982,6 milyon dolar, Almanya'ya 573 milyon dolar, ABD'ye 364,8 milyon dolar ihracat yaptı

İhracatı en fazla artan ürün yüzde 32,6 ile fındık ve mamulleri olurken, onu yüzde 21,6 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 12,9 ile meyve sebze mamulleri takip etti

(Erhan Cihan Ünal/Ankara)

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Kaynak: AA