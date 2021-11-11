GÜNDEM / 11 Kasım 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı resmi törenle karşılayacak ve Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin Macaristan'dan ülkeye iadesi için düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının ardından Orban onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ziyaret edecek, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı'na katılarak "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" dersini verecek.

Şentop, Diyarbakır anneleri ile bir araya gelecek, Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesinin açılışını yapacak ve "Nesilden Nesile Tecrübe Konuşuyor" programında gençlerle buluşacak.

(Diyarbakır/10.00/11.00/14.00/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toptancılar Hali esnafı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde otobüsçülerle, Flora Arena'da muhtarlarla bir araya gelecek ve Döşemealtı Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/05.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki, aralarında Esnaf Masası üyelerinin de bulunduğu CHP Çalışma Grubu Heyeti, basın toplantısı düzenleyecek, ilçelerde ziyaretlerde bulunacak.

(Kayseri/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı Açılışı"na katılacak. Muş, "Basın Toplantısı ve Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması Mutabakat Zaptı İmza Töreni"nin yanı sıra "Türkiye ile Kazakistan Arasında Sınır Ötesi Merkezler Konusunda İşbirliği Yapılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.30/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'nın ev sahipliğinde yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla Paris Barış Forumu yapılacak.

(Paris)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/20.00)

3- Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Golbol Avrupa Şampiyonası'nın yarı finallerinde Türkiye kadınlarda İsrail, erkeklerde ise Ukrayna ile karşılaşacak.

(Samsun/14.50/16.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

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AA - Son Dakika Haberleri

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