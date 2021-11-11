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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nın açılış törenine katılacak.

12.00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı"nın açılış törenine katılacak.

09.00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak

09.00

Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Türkiye - Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı'na katılacak. Conrad İstanbul Bosphorus Oteli, Beşiktaş

11.00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılış töreninekatılacak. Zeytinburnu


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet...

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'daki göçüğe ilişkin yetkililerden bilgi aldı
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