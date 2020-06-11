GÜNDEM / 11 Haziran 2020 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

(Ankara/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde cezaevlerinin durumu ve alınan tedbirler konusunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İsrafın önlenmesi için gıda bankacılığı sistemi daha etkin hale getirilecek

Gıda israfının önlenmesi ve artan gıdaların dağıtılması için önem taşıyan gıda bankacılığı sisteminin iyileştirilmesi sağlanacak

Hazırlanan eylem planı kapsamında gıda bankacılığı sisteminde ulusal bir organizasyon şeması oluşturulacak ve çalışma ilkeleri tanımlanacak

Toptan satış piyasasındaki fazla gıdaların gıda bankacılığı sistemine düzenli aktarılması için bir organizasyon oluşturulacak

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- TANAP'tan Türkiye'ye yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz akışı

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol:

"Ticari operasyonumuzun ikinci yılının tamamlandığı 30 Haziran 2020 itibarıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye TANAP ile taşıdığımız toplam gaz 6 milyar metreküpe ulaşacak"

"TANAP, taşıdığı gaz miktarı ile Azerbaycan'ı Türkiye'nin ikinci büyük gaz tedarikçisi ve Avrupa Birliği'nin yeni gaz tedarikçisi konumuna getiriyor"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- Otel ve restoranlar "güvenli turizmi" belgelemek için yarışta

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen ve normalleşme sürecinde turistik tesislerin güvenli ve hijyenik olduğunu belgeleyen "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu"nu şu ana kadar 48 otel, 9 restoran almaya hak kazandı

Güvenli turizmi belgeleyen sertifikasyonu alan 48 otelin büyük çoğunluğu Antalya ve İstanbul'da bulunuyor

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

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Kaynak: AA