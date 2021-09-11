İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
14.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
-14.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
10.00İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları aşı yaptırarak Kovid-19 ile mücadeleye güç katmaya davet etti Açıklaması