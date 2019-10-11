GÜNDEM / 11 Ekim 2019

11.10.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, Dolmabahçe Sarayı'nda "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şe?ntop, ? 3'üncü Meclis Başkanları Konferansı'nın resmi yemeğine katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek İstanbul Yerel Yönetimler Sıfır Atık Zirvesi'ne katılacak, Elazığ'da Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/Elazığ/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hitit Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış dersine katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek, AK Parti Çorum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.

(Çorum/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) Tanıtım Organizasyonu'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/10.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Saitabat köyü mesire alanını ziyaret edecek, Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarının açılışına ve drone ile Kestane Gal Arısı Mücadele Projesi'nin tanıtım programına katılacak, Kurşunlu köyünde defne hasadı, köy sakinleriyle bal sağımı yapacak.

(Bursa/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan STK'ler tarafından TOBB İkiz Kuleler de basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, ağustos ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaretin ardından Sıtkı Koçman Üniversitesi Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek ve öğrencilerle bir araya gelecek.

(Muğla/10.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu"nun Grand Ankara Otel'de düzenlenecek açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Sakarya/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "E-Spor Zirvesi 2019" etkinliğine katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile Ülker Stadı'nda oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçını izleyecek.

(İstanbul/09.30/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. maç haftasında A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma yapılacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

(Ritzing/21.30)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu Karayolları-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AA'ya konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde ikili siyasi ilişkilerimizin yanı sıra bölge istikrarı ve bölgedeki diğer aktörlerle ilişkilerimiz de önemli gelişme kaydetti"

"Her zaman bir konunun altını çiziyorum: Yalnızca Türkler Sırbistan'daki kırsal bölgelere yatırım yapmayı kabul etti. Diğerleri ise şehirlere veya otoyollara yatırım yaptı. Bu nedenle de Türk yatırımcılara çok teşekkür ediyorum"

"Erdoğan'ın varlığı, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin istikrar kazanmasına, herkesin daha fazla sorumluluk ve ciddiyet sahibi olmasına da yardımcı oldu"

"AB üyeliği yolundayız, ama kim ile iş birliği yapacağımıza dair kararları kendimiz alıyoruz. Türkiye ile Çin ile Rusya ve diğer ülkelerle iş birliği yapmak istiyoruz"

(Talha Öztürk- Bojana Stojanovic/ Sırbistan)

2- Kız kardeşini intihar ettiren ağabeyin eylemi "töre cinayeti" sayıldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir erkekle öpüştüğü gerekçesiyle dövdüğü kız kardeşine böcek ilacı vererek intiharına neden olan ağabeye, "kardeşe karşı töre saikiyle kasten öldürme suçu" kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı

Daire, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, sanığın eyleminin "intihara azmettirme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

3- Analistler, Barış Pınarı Harekatı'nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor

AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy:

"Yeni Ekonomi Programı sırasında ulaşılan makro denge ve disiplin sürecinin korunması, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sürdürülmesi adına ekonomi yönetimi tarafından harekat sürecine paralel olarak reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamı oldukça önemli olacaktır"

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:

"Harekatın yerel varlıkların fiyatlama sürecine kalıcı-uzun süreli erozyona sebep olacağı beklentisi içinde değiliz"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell:

"Harekatın başlamasıyla TL ve Türkiye finansal piyasaları üzerindeki riskler aşağı yönlü hale geldi"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys:

"ABD Başkanı Trump, operasyona karşı çıkmadı ancak Washington'da ona yakın isimler operasyonu eleştiren açıklamalarda bulundu. ABD Kongresi'nde alınabilecek herhangi bir yaptırım kararı TL'yi etkileyebilir"

(Murat Birinci-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA