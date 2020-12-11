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DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:03
DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

14.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

10.30

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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