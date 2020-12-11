DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
11.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:03
14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.
14.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.
10.30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı