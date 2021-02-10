GÜNDEM / 10 Şubat 2021

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu tarafından kabul edilecek.

Oktay'ın KKTC ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulları Müşterek Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin il kongresine katılacak.

(Balıkesir/10.15/15.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Güneşin Kadınları Kooperatifine ziyaret gerçekleştirecek.

(Düzce/12.45-15.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Tokat'ta, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Osmaniye'de partisinin il kongresine katılacak.

(Tokat/Osmaniye/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu yönetimi, Lokantacılar ve Pastacılar Oda başkanları, ilgili STK'lerin yöneticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, AK Parti Balıkesir İl Kongresine ve sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Balıkesir/10.15-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KAGİDER tarafından düzenlenecek "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, Aralık 2020 dönemi inşaat maliyet ve dış ticaret endeksleri ile Kasım 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için gittiği Umman'da mevkidaşı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Muskat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu 7 sanıklı dava Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 20. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Galatasaray-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Icrypex-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/17.00/19.30/Bursa/19.30) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor ve Galatasaray HDI Sgorta-PTTmaçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.00/15.30) (Fotoğraflı)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, 19. haftasından ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, 20. haftasından ertelenen Altekma-Afyon Belediye Yüntaş, 21. haftadan ertelenen Spor Toto-Tokat Belediye Plevne ve Halkbank Sorgun Belediyespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı oynanacak.

(Kastamonu/13.00)

8- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo maçlarıyla devam edecek.

ÖZEL HABER

1- Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitim öncesi ailelere önerilerde bulundu:

"Çocuklara hafta sonlarında maske ile yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli. Örneğin, maske ile kitap okuma, maske ile oyun oynama konusunda çocuklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde okula gittiklerinde da maske ile hayatlarını sürdürebileceklerini öğrensinler"

"Yine çocuklarımız okullarında bir şey yiyecek ve içeceklerse bunu daha tenha bir yerde yapmaları, maskelerini, hemen içtikten, yedikten sonra takmaları, el hijyenine dikkat etmeleri ve tuvalette kalabalık yapmamaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor"

-"Cumartesi-pazar günleri insanlar bir araya geliyor ve salı-çarşamba günlerinde vakalarda artış oluyor. Hele ki bu dönemde çocukların da enfeksiyon taşıyıcısı olabileceği düşünüldüğünde bir araya gelinmemesi gerekiyor"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- PÖH'ler Doğu Karadeniz'in karla kaplı dağlarında vatan nöbetinde

Yurdun doğusunda terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürerken Doğu Karadeniz kırsalında Polis Özel Harekat timleri de kar kış demeden arama tarama ve şok operasyonlarla arazide teröristlere aman vermiyor

Bölgede son 3 yılda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren timlerin arasına yeni katılan kadın PÖH'ler de zorlu arazi şartlarında, sırtlarında 40 kilograma yakın teçhizat, keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfeklerle operasyonlara destek veriyor

(Veysel Kara/Gümüşhane)

3- Hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyeler erkenden alınacak

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hafta sonu kısıtlamasına denk gelen Sevgililer Günü için hediyelik alışverişlerinde 12 Şubat Cuma günü hareketlilik yaşanması bekleniyor

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel:

"Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinin en azından belli kategorilerde alışverişe canlılık getireceğini, ortalamada ise salgın dönemi cirolarına birkaç gün için de olsa yüzde 20-25 katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz"

"Salgın döneminde online satış cirolarında yüzde 200'leri aşan artış gerçekleşti. Sevgililer Günü için hediyelik alışverişinde de online kanallara artan ilgiyi şubat ayının ilk günlerinden itibaren gözlemliyoruz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı