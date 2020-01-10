GÜNDEM / 10 Ocak 2020

10.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilecek "Kanal İstanbul Çalıştayı"na katılıyor.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile ortak basın açıklaması yapacak, Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi ve Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüşecek, Türk kurumlarına ziyarette bulunacak.

(Tiran) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bem-Bir-Sen İbrahim Keresteci Basın Ödülleri törenine katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, geçen yılın ekim ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile kasım ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine olağanüstü toplanacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Gebze Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı"na katılacak.

(Kocaeli/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Apeldoorn/18.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

(Barselona/23.00) (Fotoğraflı)

3- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde erkekler 57, 65, 70, 86 ve 97 kilolarda elemeler ve yarı finaller, kadınlar 50, 57 ve 68 kilolarda ise madalya müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/11.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı)

4- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Milli Muharip Uçak'ın yerli motor üretimi "dörtlü çalışmayla" sürüyor

TR Motor Genel Müdürü Osman Dur:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak Milli Muharip Uçak'ın motor üretimiyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor. Bu noktada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve TR Motor ekipleri Milli Muharip Uçak'la ilgili nasıl bir fonksiyon istenildiği, SSB ve TAI ise tasarlanan bu uçağa uygun motorun ne olacağı konusunda dörtlü bir çalışma yürütüyor"

"2026-2027 gibi motorumuzda ilk çalıştırmayı sağlayacağız. Daha sonra da test çalışmaları başlayacak. 2029 gibi Milli Muharip Uçak'ımız yerli motorumuzla uçacak"

(Tolga Yanık/Ergin Garip/İstanbul)

2- Hacettepe, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen:

"Kanser hastalığına yönelik ilaç üretmek, nadir hastalıklar için formülasyon geliştirmek ve tıbbi sensör üretmek için TÜBİTAK'a proje sunduk"

"Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB ile ürüne yönelik projeler geliştirmek ve birlikte Sağlık Vadisi, Sağlık Teknokent'i kurmak amacıyla görüşmeleri başlattık"

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

3- Sömestr kampları çocuk ve gençleri bekliyor

Yarı yıl tatilinin başlayacağı 17 Ocak'tan itibaren Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenecek kamplarla çocuk ve gençler dinlenirken eğlenme imkanı da bulacak

Katılımcılar, ilgi alanlarına yönelik kamplarda doğayı tanıyacak, köy yaşamına tanık olabilecek, yoga yapıp kayak ya da snowboard öğrenebilecek, astronot simülatörü kullanıp roket inşa edecek ya da kodlama öğrenip üç boyutlu yazıcılarla tasarım yapabilecek

Kamplardan bazıları ebeveynlere de ev sahipliği yaparak, anne ve babaların sömestr tatilinde çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirmelerine imkan sağlayacak

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

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Kaynak: AA