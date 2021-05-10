GÜNDEM / 10 Mayıs 2021

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Mescid-i Aksa'ya müdahalesi ve protestolar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Danıştay Başkanı Zeki Yiğit başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final rövanş maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor maçları gerçekleştirilecek.

(Afyonkarahisar/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda medya mensupları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Reyhanlı'daki hain saldırının acısı 8 yıldır dinmiyor

Oğlu Oğulcan'ı kaybeden 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna:

"Bayrağımızın dalgalanması ve ezanımızın susmaması için o günden bu yana her zaman olduğu gibi kenetlendik, hainler amaçlarına ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar, birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar"

Fatma Tuna:

"Evladımın odasını yaşıyor gibi her gün temizliyorum. Oğlumdan geriye kalan tüm eşyaları kokluyorum, öpüyorum kendimi öyle avutuyorum"

Saldırılarda oğlunu kaybeden Medine Erdemci:

"Oğlumun bana bir yıl önce yazdığı mektubunu, birlikte çekilen fotoğrafımızı ve son giydiği tişörtünü bir an olsun yanımdan ayırmıyorum"

(Cem Genco/Hatay)

2- Dizel otomobil satışları azaldı, elektrikli ve hibrit satışları arttı

Nisan sonu itibarıyla Türkiye otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti

Dizel motorlu otomobil satışları bu yılın ilk 4 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,3 düşerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti

Ocak-nisan dönemi verileri, elektrikli ve hibrit otomobil satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da henüz yeni yaygınlaşan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

3- Uydudan izlenen "Caretta Tuba" yaklaşık iki yılda 10 bin kilometre yol aldı

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nden uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta Tuba'nın her hareketi dikkatle takip ediliyor

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen:

"İnsanlar Tuba'yı soruyor, merak ediyor. Şu anda haritasının 4 milyonun üzerinde izleme sayısı var. Bu kadar ilginin olması bizim adımıza oldukça sevindirici"

"Caretta Tuba uydu takip cihazıyla Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk kaplumbağa oldu"

(Durmuş Genç/Muğla)

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Kaynak: Anadolu Ajansı