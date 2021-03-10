GÜNDEM / 10 Mart 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi" ve "Mehmet Akif Ersoy Sergisi"nin açılışları ile "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılacak, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i kabul edecek.

(TBMM/13.00/14.00/18.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti ve İYİ Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Edirne'de inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Edirne/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Ormanı Büyüten Kadınlar" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Başbakan Ulukbek Maripov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Antalya Diplomasi Forumu etkinliğinde hitapta bulunacak.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisinde, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi için ikinci kez ertelenen güvenoyu oturumu gerçekleştirilecek.

(Sirte)

3- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in Ses Sineması'nda düzenlenecek cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesine devam edilecek; Liverpool-Leipzig ve Paris Saint-Germain-Barcelona maçları yapılacak.

(Budapeşte/Paris/23.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 27. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasından ertelenen Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Aydın/14.00/Ankara/14.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik mücadelesi başlayacak; Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Halkbank-Altekma eşleşmelerinde ilk maçlar oynanacak.

(Ankara/16.30/19.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasından ertelenen Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası

Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkenin kullandığı Ejder Yalçın, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısı yakaladı

Nurol Makina, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerini başarıyla koruyan Ejder Yalçın 4x4 için yine bu amaçla kullanılmak üzere 2021'de yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı

Aracın çoklu görevlerde kullanılabilir yapısı, ülkelerin konvansiyonel harekat ortamındaki görevler için tedarik ettikleri araçları aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer uluslararası görevlerde kullanmalarına imkan sağlıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Kovid-19'la mücadelede yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Faz-2 kapsamında gönüllülere ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan inaktif Kovid-19 aşısının, gelecek ayın sonunda Faz-3 aşamasına geçmesi bekleniyor

Şu ana kadar 10 milyon 280 bin dozdan fazla yapılan Çin menşeli CoronaVac aşısının da ülkenin dört bir yanında uygulanmasına devam ediliyor

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

3- Selden etkilenen Dereli'de afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu:

"Sütlüce mahallemizde planlanan konutların kaba inşaatı tamamlandı. İki ay içerisinde de tamamen bitirilecek ve hak sahiplerine teslim edilir hale gelecek"

"Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Haziran ya da temmuz ayından sonra ilçede hayat tamamen normale dönecektir"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

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Kaynak: Anadolu Ajansı