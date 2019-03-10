Gündem / 10 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Mersin ve İskenderun'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Adana/12.00/Mersin/14.00/İskenderun/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçularla bir araya gelecek, Çorlu Bakkallar Odasının onuruna vereceği akşam yemeğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Tekirdağ/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekmeköy'de halkla bir araya gelecek, Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çerkezköy'de mimarlar, mühendisler ve yapı denetimcilerle toplantı yapacak, Roman vatandaşlarla bir araya gelecek, Süleymanpaşa 100. Yıl Mahallesi Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mestan Özcan'ın tanıtım toplantısı ile Çorlu aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Tekirdağ/10.15-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya gelecek, Kongre Müzesi bahçesinde halka hitap edecek, Kahramankazan Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek, "Ankara'daki Karadenizliler Buluşması"na iştirak edecek.

(Sivas/12.00/14.00/Ankara/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şile seçim irtibat merkezi ile Şile Belediyesini ziyaret edecek, turizmcilerle bir araya gelecek, "Turizm Dünyası Kadıköy'de Buluşuyor" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/15.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, açık hava toplantısında partililere seslenecek, Eskişehir'de Cumhur İttifakı toplantısına katılacak.

(Bilecik/12.45/14.00/Eskişehir/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğubeyazıt Hayvan Pazarını ziyareti edecek, Ağrılı sanayiciler ile istişare, vatandaşlarla sohbet toplantılarına katılacak.

(Ağrı/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/İzmir/Rize/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, İstanbulspor-Altınordu, Balıkesirspor Baltok-Adanaspor, Gençlerbirliği-Altay müsabakalarıyla sürecek.

(Hatay/13.30/İstanbul/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftaya Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçıyla sürecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Beşiktaş-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00/19.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Tokat/14.00) (Fotoğraflı)

7- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)

8- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sona erecek.

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

(Losail/20.00)

10- Hentbolda Erkekler Süper Lig 18. hafta müsabakaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 18. hafta 2 maçla tamamlanacak.

11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Gebze-Halkalı Demiryolu hattı 12 Mart'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Gebze-Halkalı demiryolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak. İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi"

"Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- İlk "alo"nun üzerinden 143 yıl geçti

Kişiler arası iletişimde çığır açan buluşlardan telefon bundan tam 143 yıl önce icat edildi

Türkiye'de ise ilk telefon hattı 1881'de İstanbul'da kurulurken, ilk telefon santrali 1909'da Sirkeci'deki Tarihi Büyük Postahane binasında oluşturuldu

Kollu telefonların ardından 1980'lerde dijital telefonlara da hızla uyum sağlayan Türkiye, bugün itibarıyla Avrupa'da cep telefonuyla en fazla konuşan ülke konumuna geldi

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:

"Yaptığımız yatırımlar, çalışmalar ve işbirlikleriyle ülkemizin 5G'ye geçen ilk ülkelerden olması için çalışıyoruz"

(Sefa Şengül/Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- MEB, Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izleyecek

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:

"Milli Eğitim Bakanlığınca, nisan ayında 4., 7. ve 10. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri ile ilgili öğrenci başarı izleme araştırması yapılacak"

"Araştırma, merkezi ve eşzamanlı değil, iller düzeyinde yapılacak. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin akademik gelişimleri ile ilgili bir profil çıkartılarak iyileştirme yapmak üzere alınması gereken tedbirler belirlenecek"

"Bu süreç okullar arasındaki başarı farkının azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak"

(Selma Kasap/Ankara)

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Kaynak: AA