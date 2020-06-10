GÜNDEM / 10 Haziran 2020
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GÜNDEM / 10 Haziran 2020

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 10 Haziran 2020
10.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle yapılacak Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

(Ankara/19: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan Bütçe Komisyonu'nda, bu yıl meydana gelen ve 7 ili etkileyen 3 depremden zarar gören afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlarla finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de kapsayan torba kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı iş gücü istatistikleri ile nisan ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, okul öncesi gruplara yaz okulları açacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okullarının ve yaz kulüplerinin açılması kararlaştırıldı

Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda erişime açılacak

Mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak, velinin talebi ile sınıf tekrarı yapılabilecek

(Selma Kasap/Ankara)

2- Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı

TEFAS'ın avantajlarının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz:

"Bütün fon sektörüne bakıldığında da kişi başı ortalama fon yatırımı 20 bin lira seviyesinde bulunuyor. 30 yıllık modern borsa tarihine rağmen yerli yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği tasarruflar halen çok düşük seviyede"

(Bekir Gürdamar/İstanbul)

3- İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ:

FETÖ'nün, "futbolda var olma" taktiği

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski iki futbolcu, FETÖ'nün futbolcuların dini

hassasiyetlerini kullanarak nasıl temasa girdiğini ifadeleriyle ortaya çıkardı

İki futbolcu, örgütün bu alanı elinde tutmak için düzenlediği sohbet toplantılarına katılan bazı

futbolcuların isimlerini de verdi

İfadesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmaya değinen sanık E.E., 3 kente bölünerek yönetilen emniyetin şube müdürlüklerinin "Tarih", "İngilizce", "Matematik" ve "İlk yardım" şeklinde, "öğrenci" diye bahsedilen polis memurlarının da örgüte bağlılıklarına göre kodlandığını anlattı

(Hanife Sevinç/İstanbul)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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