GÜNDEM / 1 Şubat 2020

01.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğine katılacak, Hamas lideri İsmail Heniyye'yi kabul edecek.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, depremden etkilenen Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek.

(Elazığ/09.30/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak.

(Rize/10.30/12.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. haftaya Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.00/Rize/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Keçiörengücü-Adana Demirspor, Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/13.00/Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Ankara/15.30/17.30/Bursa/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'e konuk olacak.

(Debrecen/17.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta müsabakaları oynanacak.

9- TFF 2. Lig'de 2. hafta 2, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 7 maçla başlayacak.

10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak.

(Melbourne/11.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- MEB'den öğretmen eğitiminde "dijital" dönüşüm dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırma amacı doğrultusunda öğretmenlere yönelik mesleki eğitimde dijital dönüşüm atağı başlattı

Uluslararası bilişim ve teknoloji şirketleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde tüm öğretmenlere yazılım, kodlama dili, yenilikçilik, yapay zeka, inovasyon, akıllı cihazlar, ağların yönetimi eğitimleri verilecek

Öğretmenlere yönelik bilişim eğitimlerinin öğrencilere yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu da kitap hazırlama çalışması başlattı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:

"Öğretmenlerimizin tümünün yazılım, kodlama ve tasarıma ilişkin edindikleri bilgi birikimleriyle alacakları sertifikalar, uluslararası geçerliliğe sahip olacak"

(Yıldız Aktaş/Selma Kasap/Ankara)

2- Osmanlı arşivine 1600'den fazla defter kazandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yürütülen tasnif çalışmalarıyla Osmanlı arşivine kazandırılan defterler, Fatih Sultan Mehmet'ten Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin dönemine kadar uzanıyor

Envantere eklenen defterler arasında "Genç Osman" olarak da bilinen Sultan 2. Osman dönemine ait Divan-ı Humayun kararları dikkati çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal:

"Defter ve belgelerin bir kısmı araştırmaya açıldı, bir kısmının, restorasyon sürecinde olması sebebiyle araştırmaya açılması biraz daha zaman alacak"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

3- TÜVTÜRK'ten "Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere kanmayın" uyarısı

Ücretsiz olarak alınabilen araç muayene randevusu için telefonla veya bazı internet siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerekiyor

Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulamalarını yapması önem taşıyor

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA