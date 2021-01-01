GÜNDEM / 1 Ocak 2021
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GÜNDEM / 1 Ocak 2021

01.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 09:03
GÜNDEM / 1 Ocak 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ'a yeni yıl öncesi nefes aldırmadı

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da örgüte ağır darbe vurdu

Yeni yıl öncesi düzenledikleri operasyonlarla DEAŞ üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, aralık ayındaki operasyonlarda 347 zanlıyı yakaladı

(Volkan Kaşik/Malatya)

2- Anne karnındaki 27 haftalık bebek, 5 cerrahın gerçekleştirdiği kalp operasyonuyla sağlığına kavuştu

Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Türk bilim insanlarınca, anne karnındayken akciğer damar kapağında kritik darlık ve sağ kalp odacığının gelişmediği tespit edilen bebek, özel bir operasyonla sağlığına kavuşturuldu

Prof. Dr. Tevfik Karagöz, Prof. Dr. Özgür Deren, Prof. Dr. Özgür Özyüncü, Doç. Dr. Hakan Aykan ve Uzm. Dr. Murat Çağan tarafından gerçekleştirilen operasyonda, anne karnındaki bebeğin kalbine ve darlık olan kapağa kadar ilerletilen özel iğnedeki tel ve balonlarla kapaktaki darlık genişletildi

Operasyon sonrası anne karnında takibi yapılan ve 37 haftalık olduğunda sezaryenle dünyaya getirilen bebeğe, kasık damarlarından girilerek uygulanan balon tedavisiyle operasyon tamamlandı

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Aykan: "Bebeği şu an yeni doğan servisinde herhangi bir destek tedavisi almadan ve bir cerrahi gereksinimi olmayacağını düşündüğümüz pozisyonda izliyoruz ve 1-2 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz"

Baba Hasan Göktan Aydemir: "Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Bebeğim, anne karnında bir kalp ameliyatı geçirdi. Şimdi gayet sağlıklı görünüyor. Umarım her şey güzel olacak"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ile "Bankacılık Söyleşileri":

"TCMB'nin hamlelerinin yanı sıra ekonomi ve hukuk reformunun yapılmasıyla Türkiye ekonomik anlamda önemli gelişmeler gösterebilir"

"Ortodoks politikalara dönüşün etkisiyle yabancı sermayenin Türkiye'ye akışıyla büyüyen ama cari açık vermeyen ve dijitalleşmeyi önceleyen bir ülke konumuna yükselirsek sürdürülebilir büyümenin de kapısı açılacaktır"

"Özellikle NPL rakamlarının yukarı gitme eğiliminde olabileceği 2021 yılında riskleri yönetmek bankacılık sektörünün ana gündemini oluşturacaktır"

"Fiziksel ve dijitalin gerek şubelerde gerek bankacılık faaliyetlerinde birleşmesi ve faaliyetlerin tek bir bütün olarak yürütülmesi önümüzdeki dönemde gündemde olacak en önemli konulardan olacaktır"

"Önümüzdeki dönemde İstanbul Finans Merkezi'nin de açılmasıyla ekonomik ortamın gerek öngörülebilirlik gerek kurumlar itibarıyla tam anlamıyla sağlanması Türkiye'nin önünü daha da açacaktır"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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