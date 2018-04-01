Gündem / 1 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Hatay 6. Olağan İl Kongreleri'ne katılacak.

(Adana/13.00/Hatay/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk Sanatları Merkezi'nin Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek "Revnakın İzdüşümü" sergisinin açılışını yapacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, MEB Şura Salonu'nda Uluslararası Ahmet Yesevi'den Günümüze Gönül Erenleri Projesi ile The Ness Hotel'de gerçekleştirilecek 3. Rumeli Balkan Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/Kocaeli/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Olağan AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak.

(Sinop/12.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Ardahan Kadın Kolları kongrelerine katılacak, Sarıkamış Kayak Merkezi Master Planı Tanıtım programına iştirak edecek.

(Kars/11.00/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, birlik genel merkezinde, mart ayı üretici-market fiyatları, fiyatı artan ve düşen ürünler ile 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına, Osmanlıspor-Atiker Konyaspor, Göztepe-Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İzmir/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası, Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor, İstanbulspor-Çaykur Rizespor, Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok, Denizlispor-MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla sürecek.

(Elazığ/13.00/İstanbul/15.30/Eskişehir/Denizli/18.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak-Anadolu Efes, Eskişehir Basket-Darüşşafaka müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/13.00/Giresun/15.15/Uşak/17.00/Eskişehir/19.30) (Fotoğraflı)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol, Fenerbahçe-Canik Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında Arkas Spor ile Halkbank, İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabı yedincilik ilk maçında Afyon Belediyesi Yüntaş ile Fenerbahçe, Afyonkarahisar Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Afyonkarahisar/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- KOBİ'lere yönelik alacak sigortasına devlet destekli model

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:

"Hazine olarak KOBİ'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, devlet destekli milli bir model üzerinde çalışıyoruz"

"Hem KOBİ'lerin uygun koşullarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak hem de sektöre yeni imkanlar yaratacak etkin bir model dizayn edeceğiz"

"KOBİ ölçeğinde ticari alacak sigortası kapsamındaki risklere yönelik, Halk Sigorta AŞ'yi 'Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi' olarak görevlendireceğiz"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yurt genelinde nisan ayında 30 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 76 dava görülecek

Çoğunluğu İstanbul ve Ankara'da olmak üzere davalarda 6 bin 466 sanığın yargılanmasına devam edilecek

(Rifat Yerlikaya/Ankara)

3- Gazze'yi enkazdan inşa edecek

Gazzeli İnşaat Mühendisi Majd Mashharawi, İsrail'in bombaladığı şehrini, yıkılan binaların molozlarından elde ettiği geri dönüşüm bloklarıyla yeniden inşa edecek

Mashharawi'nin arkadaşı Rawan Abdulatif ile geliştirdiği "GreenCake" adlı geri dönüşüm blokları, sıradan çimento bloklarından yüzde elli daha hafif ve daha ucuza mal oluyor

İnşaat Mühendisi Mashharawi:

"Meslektaşlarım başta beni bu çalışmaların içinde kabul etmediler, hatta beni şantiyelerde fazlalıkmış gibi gördüler ama ben asla hayalimden vazgeçmedim"

"Gazze'de İsrail saldırısı altında yaşayan kurbanlarız. Bu proje bana, geleceğimizi onaracağımıza, halkımızın daha iyi bir yaşama kavuşacağına dair umut veriyor"

(İstanbul/Gülsüm İncekaya)

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