GÜNDEM / 1 Mart 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Binası Toplantı Salonu'nda bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması törenine katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının 4'üncü çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Afganistan ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Bakanlık'ta fidan dikim etkinliğine katılacak. Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenecek resepsiyonda çevrim içi hitap edecek.

(Ankara/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 24. haftası Tuzlaspor-Adanaspor, Menemenspor-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- YTÜ Teknopark firmalarından 2020'de 181,2 milyon TL'lik ciro

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz:

"Yıldız Kuluçka bünyesinde bulunan 150'nin üzerinde girişimci firma, 2020 sonunda 181 milyon 239 bin 118 TL ciro elde etti. Firmalarımızın bünyelerinde toplamda 864 personel çalışmaktadır. 2020 yılı faaliyet döneminde kuluçka firmalarımız arasında yer alan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive 30 milyon dolar değerleme, giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Thread in Motion 100 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı"

"YTÜ Teknopark bünyesinde bulunan firmaların küresel erişimini güçlendiriyoruz. Üniversite ve sanayi iş birliğini güçlü bir kültüre dönüştürerek know-how desteklerimizle ilham verici araştırmalara, inovasyon ve ticarileştirme faaliyetlerine öncülük ediyoruz"

"Ulus olarak milyar dolarlık 'unicorn' çıkarabilme gücümüzü keşfettik. Türkiye için büyük bir umut ve gelişim motivasyonu olan bu başarılar, çok yakında sınırlarımızı aşan yeni uluslararası unicorn'ların doğuşunu da hızlandıracaktır"

(Musab Turan/İstanbul)

2- DAG teleskopu Türkiye'yi "astronomik gözlemler"de daha fazla söz sahibi yapacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

"Milli Uzay Programı'nın önemli hedeflerinden biri olan altyapının güçlendirilmesine hizmet edecek Doğu Anadolu Gözlemevi teleskobunun 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynasının haziran sonunda Rusya'dan getirilmesi planlanıyor"

"Aynanın montesinin tamamlanmasının ardından teleskobun bu yılın sonunda ışık almaya başlaması hedefleniyor"

"Bu tesis, dünyadaki gözlem zincirinde önemli bir halka haline gelecek"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi

Denetimler kapsamında 14 bin 562 adet idari para cezası verildi ve 172 işletme için suç duyurusunda bulunuldu

Bakanlıkça en fazla denetim 603 bin 813 ile gıda satış yerlerine yapılırken, savcılığa en fazla şikayette bulunulan işletmeler 93 başvuruyla gıda üretim yerleri oldu

Vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na yaptığı başvuru sonucu 3 bin 322 cezai işlem gerçekleştirildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı