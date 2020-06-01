GÜNDEM / 1 Haziran 2020
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GÜNDEM / 1 Haziran 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

GÜNDEM / 1 Haziran 2020
01.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde açıklama yaptıktan sonra vatandaşlarla ilk uçuşa katılacak, Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/09.00/Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ile Kültürel İstihdam verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle "koronavirüs diplomasisi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs vakasının Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden, kontrollü sosyal hayatın ilk günü sayılan 1 Haziran'a kadar dünya ülkelerinin liderleriyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü

Erdoğan bu süreçte 4 kez olmak üzere en fazla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşürken, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile üçer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile ikişer kez telefonda konuştu

Erdoğan, 82 günde onlarca ülke liderleriyle görüşmesinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüş alışverişinde bulundu

Görüşmelerde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve koronavirüs salgını ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı

(Kaan Bozdoğan-İstanbul)

2- Türkiye salgın döneminde sağladığı kaynaklarla güven tazeledi

Büyük bir kısmını bankaların oluşturduğu Türk şirketleri, küresel ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde uluslararası kuruluşlardan 6,9 milyar dolar finansman sağladı

Türk bankaları ve Ülker Bisküvi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin en fazla hissedildiği nisan ve mayıs aylarında 6,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayarak yüzde 91'lik sendikasyon yenileme başarısına ulaştı

Bankalar ayrıca bu ay başında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası başta olmak üzere çeşitli kuruluşlardan yaklaşık 600,6 milyon dolar finansman temin etti

(Fırat Gazel/ İstanbul)

3- Sağlık Bakanlığı verileri Türk insanının yeterli süt tüketmediğini ortaya koydu

Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırmasının verilerine göre, 15 yaş ve üzeri bireyler kişi başı yıllık 12,5 litre süt, 41,1 kilogram da yoğurt tüketiyor

Güneydoğu Anadolu, süt, peynir ve yoğurt grubunda günlük tüketimi en yüksek, Orta Anadolu ise en düşük bölge olarak dikkati çekiyor

Çocuk, adölesan dönemi genç, gebe, emzikli ve menopoz sonrası kadınların 2–4 porsiyon, yetişkin bireylerin ise 2,5-3 porsiyon günlük süt ve süt ürünü tüketmeleri tavsiye ediliyor

(Duygu Yener/Ankara)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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