GÜNDEM / 1 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Milli İrade Platformu İftarı"na katılacak, teravih namazına iştirak edecek.

(İstanbul/20.36/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz'da "Vatandaş Buluşması"na, "İstişare ve Değerlendirme" toplantısına katılacak, Sancaktepe'de Veysel Karani Gümüşhaneliler Derneğinde vatandaşla buluşacak, iftar programına iştirak edecek, Osmangazi Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'ne ziyarette bulunacak, Necmettin Erbakan Külliyesi'nde "Gençlik Buluşması ve Sahur Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00-23.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla bir araya gelecek, pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluşacak, Tuzla'da Trabzon Ağasarlılar Derneği açılışına, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/10.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki bölüm halinde yapılacak.

(09.30/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda Enderun teravihi ve dua buluşmasına katılacak.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcileri Tottenham ile Liverpool, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak.

(Nitra/20.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya'da kampı sürüyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 Haziran'da Özbekistan ile oynanacak özel maç öncesi kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.

(Antalya/18.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Kulüplerin transfer çalışmaları izleniyor.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile Kemerburgaz Tesislerinde sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Ulaşımda bayram seferberliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Bayram tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaşımız yola çıkacak. Yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemlerimizi aldık"

"Trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ı sürücü hatası kaynaklı. Bu nedenle vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum"

"Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Yargıtayın şeffaflık bildirgesi dünyaya referans olacak

Yargıtayın öncülüğünde hazırlanan ve dünyada yargıda şeffaflıkla ilgili ilk yazılı metin olma özelliğine sahip "İstanbul Bildirgesi", BM'de kabul edilerek referans metin haline geldi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit:

"Bundan sonra yargıda şeffaflıkla ilgili bir mesele olduğu zaman bütün dünya mahkemeleri artık İstanbul Bildirgesi'ni referans belge kabul etmek suretiyle ona göre kararlarını oluşturacaklar"

"Özellikle Türkiye'nin yargı alanında oldukça tartışmalı bir ortamında bunu hazırlamak ve BM'de 192 ülkenin oy birliğiyle bunun geçmesi Yargıtay ve ülkemiz açısından oldukça büyük bir başarı"

(Aylin Sırıklı Dal/Kemal Karadağ)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA