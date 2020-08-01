GÜNDEM / 1 Ağustos 2020 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya il teşkilatı ile bayramlaşacak, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya il teşkilatı ile bayramlaşacak, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1-"İnternette unutulma hakkı" Türkiye'de de kullanılabilecek

TBMM'de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesiyle internet siteleri ve sosyal medya arşivlerinde yer alan, şantaj ve baskı yapmak amacıyla kullanılan fotoğraf, video, yazı veya içeriklerin muhatap bulunarak hızlıca silinebilmesi hedefleniyor

Avukat Kadir Kurtuluş:

"Bu yasayla sosyal medya şirketleri, çoktan yapmaları gereken düzenlemeleri yapınca insanlar da mağdur olmadan ve mahkemelere gitmeden karşılarında muhatap bulacak, çok önemli mağduriyetlerin önüne geçilecektir"

Avukat Elvan Kılıç:

"Anayasa'da açıkça düzenlenmeyen 'unutulma hakkı', internet vasıtasıyla ulaşılması kolay olan ve dijital hafızada bulunan haberlere erişimin engellenmesi için Anayasa'nın ilgili maddelerinin (17-20) doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır"

"Yeni sosyal medya düzenlemesi, 'unutulma hakkı'nı kullanmak isteyen Türkiye'deki bireyler için Avrupa ülkelerinde görülen normatif dayanakları kazandıracak"

(Murat Kaya/İstanbul)

2- Buğdayın laboratuvardaki hasadı 8 aydan 2 aya düştü

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bilimsel araştırmaların hızlandırılması, tohumluk buğday geliştirilmesi için hızlı ıslah ünitesi kuruldu

Enstitüsü bünyesinde görev yapan araştırmacı Cemal Şermet:

"Bu yöntem, sıcaklık, nem ve ışıklanma süresini yeniden yapılandırarak bitki gelişimini hızlandırmak için yapay koşulların oluşturulması esasına dayanmaktadır. Herhangi bir kimyasal uygulama ya da etik dışı genetik manipülasyon söz konusu değildir. Hızlı ıslah yöntemi bilimsel araştırma çalışmalarına yönelik bir uygulama olup doğal üretim alanlarında uygulama olanağı bulunmamaktadır"

"Bir yılda 6 generasyon atlatılarak 6 yıllık genetik durulma aşaması 1 yılda tamamlanmaktadır. Bu teknik sayesinde 12 yıl süren çeşit tescil süreci, 7 ila 8 yıla kadar düşürülebilmektedir"

(İlyas Gün/Samsun)

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Kaynak: AA