Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi
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Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşımalar ve şirketler gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor

10.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:44
Günde ortalama bin sahte bomba ihbarı: Moskova'da 2 ayda yaklaşık 2 milyon kişi tahliye edildi

'nın başkenti 'da iki ayı aşkındır okul, toplu taşıma gibi kamusal alanları hedef alan "sahte bomba ihbarlarının" sonu gelmiyor. Kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığı bilinmeyen bu ihbarların Rus basınında yeterince yer bulmaması ise dikkat çekiyor.


Interfax ajansına göre 28 Kasım'dan bu yana yapılan asılsız ihbarlar, 1,6 milyondan fazla kişinin tahliyesine sebep oldu. Moskova'da günlük bin sahte ihbar yapıldığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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