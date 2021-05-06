Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir
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Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir

Günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketmek kalp hastalığı riskini azaltabilir
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Sağlık

Bilim insanları, günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığını tespit etti.

Bilim insanları, günde bir porsiyon nitrat zengini sebze tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığını tespit etti.

Avusturalya'daki Edith Cowan Üniversitesinden araştırmacılar, düzenli olarak nitrat açısından zengin sebze tüketiminin tansiyon üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırmacılar, nitrat bakımından zengin sebze tüketiminin kalp hastalığı riskini yüzde 12 ila 26 azaltabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada kapsamında, araştırmacılar, 23 yıl boyunca "Danimarka Diyet, Kanser ve Sağlık Çalışması"na katılan 50 binden fazla kişinin verilerini inceledi.

Araştırma ekibinden Catherine Bondonno, düzenli olarak nitrat zengini sebze tüketiminin bacaklardaki kan damarlarının daralmasıyla bilinen bir tür kalp hastalığı olan periferik arter, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürdüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Bondonno, söz konusu sebzelerden günlük bir porsiyon tüketiminin yeterli olacağı, daha fazla tüketimin daha verimli sonuçlar almada etkisinin bulunmadığını bildirdi.

Kan basıncını düzenleyici özelliği olduğu bilinen nitratın ıspanak, kırmızı pancar, lahana, brokoli, marul ve dereotu gibi sebzelerde bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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