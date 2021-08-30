Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor
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Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor

Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor

İzmir'de küçük yaşlarda tanıştığı yüzme sporunda kazandığı 38 madalyanın yanı sıra bu alandaki başarısı sayesinde spor lisesine kaydı yapılan otizmli 15 yaşındaki Artun Özdemir, milli takım forması giyebilmek için antrenmanlarını aksatmıyor.

İzmir'de küçük yaşlarda tanıştığı yüzme sporunda kazandığı 38 madalyanın yanı sıra bu alandaki başarısı sayesinde spor lisesine kaydı yapılan otizmli 15 yaşındaki Artun Özdemir, milli takım forması giyebilmek için antrenmanlarını aksatmıyor.

Henüz 2,5 yaşındayken otizm tanısı konulan Artun Özdemir'in ailesi, başta büyük üzüntü yaşasa da çocuklarının sosyal hayattan kopmaması adına yeteneğini de keşfederek onu yüzmeye yönlendirdi.

9 yaşından beri sürekli kulaç atan ve katıldığı yarışlarda 38 madalya kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü lisanslı sporcusu Artun'u, antrenörü Deniz Bora Alkan ve babası Feridun Özdemir çalıştırıyor.

Çalışmalarını olimpik havuzun yanı sıra evlerinin bahçesindeki yarı olimpik havuzda sürdüren ve günde yaklaşık 8 kilometrelik mesafe kateden Özdemir, suyun içinde bambaşka bir hale bürünüyor.

Bu yıl gerçekleşen spor lisesi sınavlarında başarılı olamayan ancak yüzmedeki başarısı, istikrarlı ve azimli çalışması dikkate alınarak Buca Atatürk Spor Lisesi'ne kabul edilen Artun, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı formasını giyip paralimpik oyunlarında ülkesini temsil etmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışan ve konuşma güçlüğü çeken Özdemir, paralimpik oyunlarına katılmak istediğini belirtiyor.

Oğluyla yakından ilgilenen anne Işın Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artun'a otizm tanısının 2,5 yaşındayken konulduğunu ve bunu öğrendiğinde yaklaşık 1 hafta kendine gelemediğini söyledi.

Sonrasında kendilerini toparlayıp bundan kaçışın olmadığını ve evlatları için ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğine karar verdiklerini anlatan Özdemir, "Otizmin bir farklılık olduğunu kavradıktan sonra eşimle Artun'un farklılıkları ile birlikte güzel bir yaşam sürmek ve bunun için elimizden ne gelirse en iyisini yapmaya karar verdik. Doktorumuz 2 saat bizimle görüştü ve bize Artun'un ileride çok başarılı bir bilim adamı, sanatçı hatta çok iyi bir sporcu olabileceğini söyledi. Bu sözler kulağımdan hiç gitmez. Çok üzgün olarak girdiğimiz muayene odasından tebessümle çıktık." dedi.

Işın Özdemir, Artun'un küçük yaşlarda yüzmeye ve suya ilgisinin olduğunu anladıklarını ve bunun üzerine böyle bir yola girdiklerini ifade etti.

Daha sonra oğluna yüzme antrenörü bulduklarını anlatan Özdemir, "Baktık ki çok hızlı öğreniyor. Karada olduğundan çok daha farklı bir hale bürünüyor ve çok mutlu oluyor bizim için en önemlisi bu aslında. Mutlu olduğu için de başarısı çok hızlı ilerliyor. Böylelikle yüzme sporuna adım atmış oldu. 9 yaşında teknik eğitimlere başladı. Çok hızlı öğrendi. 10 yaşında federasyonun yarışlarına katıldı ve derece aldı. İlk aldığı dereceyle yüzmeye daha çok yöneldik. Artun yaşı itibarıyla kendini yeni göstermeye başlayacaktı. Ancak pandemi sürecinde bu imkan olamadı. Bundan sonraki yarışları bekliyoruz." diye konuştu.

"En önemli hedefimiz paralimpik olimpiyatlar"

Oğlunun liseye kayıt yaptırdığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Artun yüzmede çok başarılı ama okulumuzun giriş testlerinde maalesef yüzmeyle ilgili bir test programı yoktu. Artun, karada çok başarılı olamadığı için sonuca ulaşamadı. Bunun üzerine Buca Atatürk Spor Lisesi yetkilileri bize yardımcı oldular ve Bakanlığa dilekçe yazdık. Eski bakanımız Sayın Ziya Selçuk, sağ olsun bizi görmezden gelmedi. Artun'un başarılarını da dikkate alarak okula kabul edilmesini sağladı. Artun milli olmak ve uluslararası şampiyonlara katılmak istiyor. En önemli hedefimiz paralimpik oyunları, bunlar için çalışıyor. Çok azimli ve bunu istiyor. Yazın daha çok kendi sitemizin havuzunda çalışmayı tercih ediyor. Haftanın beş günü burada iki günü de üniversiteye gidiyoruz. Orada hocamız programını oluşturuyor. Burada babasıyla birlikte çalışıyorlar. Çok seviyor yüzmeyi bu yüzden yorulmuyor."

Işın Özdemir, otizm tanısı alan çocuklarda hiperaktivite tanısının da eklenebildiğini, bu durumdaki ailelerin çocuklarını spora yönlendirmelerini tavsiye etti.

Baba Feridun Özdemir ise oğlunun yüzmedeki başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Eşiyle çocukları için mücadele ettiklerini vurgulayan Özdemir, "Artun haftanın 6 günü aralıksız antrenman yapıyor. Pandemi döneminde daha çok kondisyona önem veriyoruz. Sabahları 1,5 saat öğleden sonra da 1,5 saat antrenman yapıyor. Gün içerisinde toplamda 8 kilometreye yakın yüzüyor. Şu anda yarış takvimi açıklanmadı amacımız önümüzdeki müsabakalara kondisyonunun sağlamak. Yarışlar açıklandıktan sonra teknik yüzmelere döneceğiz. Ben antrenmanlarda sürekli yanındayım." diye konuştu.

Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor
Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor
Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor
Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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Günde 8 kilometre yüzen otizimli Artun, kulaçlarını milli forma için atıyor - Haberler Spor
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