Günde 750 hastaya ücretsiz sağlık hizmeti
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Günde 750 hastaya ücretsiz sağlık hizmeti

Günde 750 hastaya ücretsiz sağlık hizmeti
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi Tıp Merkezi, pandemi sürecinde de hastalarını yalnız bırakmayarak günde 750 hastaya ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

8 poliklinikle vatandaşlarına hizmet veren merkez, ilerleyen aylarda 3 polikliniği daha açmaya hazırlanıyor.

Küçükyalı'da 2017 yılından bu yana hizmet veren Maltepe Tıp Merkezi, 8 poliklinikle, korona sürecinde de halkına hizmet vermeye devam etti. Genel cerrahi, dahiliye, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, kulak-burun-boğaz, biyokimya laboratuvarı, radyoloji (ultrasonografi, mamografi vb. hizmetleri), röntgen hizmetleri birimleri ve 2 psikologla hizmet veren merkez, pandemi sürecinde de randevu sistemine geçerek korona hastaları için ayrı bir alan açtı ve böylece yığılmaların da önüne geçti.

ÜCRETSİZ VE NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ

Merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren tıp merkezinin doktorlarından Aile Hekimliği Uzmanı Mustafa Paç, "Öncelikle bir müjde ile başlayayım. 1-2 ay içerisinde çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerimizi de açacağız. Bununla birlikte kliniğimizde kamucu bir sağlık anlayışıyla sağlık hizmeti sunmak amacındayız. Özellikle bu günlerde halkımız için nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşmak oldukça güç. Bir sağlık sorununu çözebilmek için vatandaşlarımız aylarca beklemek zorunda kalabiliyor veya özel sağlık kurumlarına giderek çok yüksek faturalarla karşı karşıya kalabiliyor. Biz kliniğimizde olabildiğince muayeneden tutun laboratuvar ve radyolojik incelemelere kadar bütün işlemlerde vatandaşlarımıza, belediyemizin finansmanıyla ve ayrıca SGK anlaşmamız sayesinde ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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