Günde 5 bin maske üretiyorlar

Günde 5 bin maske üretiyorlarYENİMAHALLE Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde kurulan maske üretim atölyesinde günde 5 bin maske üretiliyor.

Günde 5 bin maske üretiyorlar

YENİMAHALLE Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde kurulan maske üretim atölyesinde günde 5 bin maske üretiliyor.

Yenimahalle Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de artış göstermesi sonrasında, vatandaşların ihtiyacı olan maske sorununa çözüm üretiyor. Yenimahalle Belediyesi'nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi'nde kurulan maske üretim atölyesi, kamu kurumlarına dahil olmak üzere, dolmuşlar, taksi durakları, halk otobüsü son durakları gibi birçok noktaya vatandaşın kullanımı için bırakılan günlük 5 bin maske üretiyor. 30'a yakın personel, ilçe sakinlerinin maske ihtiyacını karşılamak için haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor. Özel olarak hazırlanan maske üretim araçları ve dikiş makinaları ile üretime aralıksız devam eden belediye personellerinin ürettikleri maskeler, maske paketleme servisinde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizi sarsan ve binlerce vatandaşımızı etkileyen koronavirüs salgınında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Yenimahalle için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA