Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar
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Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar

Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar Yaşanan sıkıntılı süreç sebebi ile 155 Polis İmdat ihbar hatları sayısını 2 katına, personel sayısı yüzde 50 oranında arttırıldı Daha önce ortalama bin ila bin 500 dolaylarında gelen çağrı sayısı, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşadığı günlerde iki misli...

26.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:46
Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar

Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar

Yaşanan sıkıntılı süreç sebebi ile 155 Polis İmdat ihbar hatları sayısını 2 katına, personel sayısı yüzde 50 oranında arttırıldı

Daha önce ortalama bin ila bin 500 dolaylarında gelen çağrı sayısı, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşadığı günlerde iki misli arttı

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde, tüm şehrin yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm üreten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı personeli, günlük ortalama 3 bin çağrıya kulak veriyor.

Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı sebebiyle, tüm yurtta bulaş riskinin azalması yönünde mücadele aralıksız devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca, önce 65 yaş üstü ardından 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş ve bu kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına da Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ise, yaşanan sıkıntılı süreçte ihtiyaç dahilinde vatandaşların anbean yanında olmak için Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesindeki 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 155 Polis İmdat ihbar hatları sayısını 2 katına çıkardı. Bu kapsamda görev alan çağrı karşılayıcı personel sayısı yüzde 50 oranında arttırılarak, vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet veriliyor.

'155 Polis İmdat Hattı personeli günde ortalama 3 bin çağrıya kulak veriyor'

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu günlerde, 7 gün 24 saat esaslı görev başında olan 155 Polis İmdat Hattı personeli, günlük ortalama 3 bin çağrıya kulak veriyor. Gelen asayiş konularının ilgili birimlere aktarılması dışında vatandaşlardan gelen diğer tüm talepler de hızlı bir şekilde Vefa Sosyal Destek Gruplarına aktarıp, vatandaşların temel yaşam malzemesi konularında yardımcı olunması sağlanıyor. Bu esnada Vefa Sosyal Destek Gruplarının yetersiz kaldıkları durumlarda ise, polis ekiplerini yönlendirilerek vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor.

Öte yandan 155 Polis İmdat Hattına, rutin günlerde ortalama bin ila bin 500 dolaylarında çağrı gelirken, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşadığı günlerde bu çağrıların 3 bini bulduğu öğrenildi.

Günde 3 bin çağrıya kulak veriyorlar

Kaynak: İHA

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