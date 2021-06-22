Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

- Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar Adana'da karpuz işçilerinin yoğun mesaisi Karpuz işçileri 200 ton karpuz yükleyip 200 lira yevmiye alıyor Adana'da devam eden karpuz hasadında işçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklüyor.

- Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

Adana'da karpuz işçilerinin yoğun mesaisi

Karpuz işçileri 200 ton karpuz yükleyip 200 lira yevmiye alıyor

ADANA - Adana'da devam eden karpuz hasadında işçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklüyor. İşçiler, yükleme karşılığında 200 lira yevmiye alıyor.

Tescilli Adana Karpuz'unda hasat devam ediyor. Tarlada binbir emekle yetiştirilen karpuzlar, 'yükleyici' olarak bilinen işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İşçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklerken karşılığında 200 lira yevmiye alıyor. Adana sıcağında çalışan işçiler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

"Bu iş yorucu, herkes yapamaz"

Mardin'den çalışmak için gelen Muzaffer Ağrıman, "Mevsimlik iş için Mardin'den geldik buraya. Görüyorsunuz karpuz yüklüyoruz. Yeni başladık günde şuanda 70-100 ton arası yükleme yapıyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Sabah 3'de geliyoruz akşama kadar buradayız. Akşam 8-9 gibi buradan çıkıp gidiyoruz. Günlük şuanda 150-200 lira para kazanıyoruz. 20-25 kişi varız. Hepsi bizim akraba sayılır. Çok yoruluyoruz. Bu iş yorucu, herkes yapamaz" diye konuştu.

Antalya'dan gelen Mehmet Ağrıman ise işin yorucu olduğunu ancak artık kendisinin alıştığını belirterek, "Ortalama 150-200 tonu bulan yüklemelerimiz oluyor. Bizim aldığımız para kabaladır. Ne yüklersek ona göredir. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur çalışmak zorundayız. Herkes bu işi yapamaz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici