Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

- Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar Adana'da karpuz işçilerinin yoğun mesaisi Karpuz işçileri 200 ton karpuz yükleyip 200 lira yevmiye alıyor Adana'da devam eden karpuz hasadında işçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklüyor.

- Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

Adana'da karpuz işçilerinin yoğun mesaisi

Karpuz işçileri 200 ton karpuz yükleyip 200 lira yevmiye alıyor

ADANA - Adana'da devam eden karpuz hasadında işçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklüyor. İşçiler, yükleme karşılığında 200 lira yevmiye alıyor.

Tescilli Adana Karpuz'unda hasat devam ediyor. Tarlada binbir emekle yetiştirilen karpuzlar, 'yükleyici' olarak bilinen işçiler tarafından kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İşçiler, günlük 100-200 ton karpuzu kamyonlara yüklerken karşılığında 200 lira yevmiye alıyor. Adana sıcağında çalışan işçiler, yaptıkları işten de aldıktan paradan da şikayetçi olmadıklarını söyledi.

"Bu iş yorucu, herkes yapamaz"

Mardin'den çalışmak için gelen Muzaffer Ağrıman, "Mevsimlik iş için Mardin'den geldik buraya. Görüyorsunuz karpuz yüklüyoruz. Yeni başladık günde şuanda 70-100 ton arası yükleme yapıyoruz. Sıcakta çalışıyoruz. Sabah 3'de geliyoruz akşama kadar buradayız. Akşam 8-9 gibi buradan çıkıp gidiyoruz. Günlük şuanda 150-200 lira para kazanıyoruz. 20-25 kişi varız. Hepsi bizim akraba sayılır. Çok yoruluyoruz. Bu iş yorucu, herkes yapamaz" diye konuştu.

Antalya'dan gelen Mehmet Ağrıman ise işin yorucu olduğunu ancak artık kendisinin alıştığını belirterek, "Ortalama 150-200 tonu bulan yüklemelerimiz oluyor. Bizim aldığımız para kabaladır. Ne yüklersek ona göredir. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur çalışmak zorundayız. Herkes bu işi yapamaz" dedi.

Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Sinovac firmasına Türkiye'de yatırım daveti! İlk cevap olumlu oldu
Nevşehir'de patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci ihracata hazırlanıyor
Nevşehir'de patates üretimini bırakıp devekuşu çiftliği kuran girişimci ihracata hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günde 200 ton karpuz yüklüyorlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 10:46:33. #1.13#

title