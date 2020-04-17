Günde 10 bin adet maske üretecekler
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İnegöl Belediyesi, Koronavirüs, İnegöl, Güncel

Günde 10 bin adet maske üretecekler

Korona virüsünün ardından en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske geliyor.

17.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:35
Günde 10 bin adet maske üretecekler

Korona virüsünün ardından en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske geliyor. İnegöl Belediyesi maske makinesi aldı. Günde 10 bin maske üretilerek vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasıyla alınan kararlar doğrultusunda artık maskesiz dolaşmak yasaklandı. Bu kapsamında en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske geliyor. Maskelerinin parayla satılmasının da yasaklanmasının ardından vatandaşlar bulmakta sıkıntı çekiyor. Bir yandan devlet insanlara ücretsiz maske dağıtırken, belediyeler de maske üretimine geçtiler. İnegöl Belediyesi'nde İnesmek kurslarına ara verilmesinin ardından kursiyerler maske dikimine başladı. Bu zamana kadar gönüllü olarak kursiyerler 120 bin adet maske üretti. Belediye aynı bina içerisine aldığı maske üretme makinesini faaliyette soktu. Alınan makineyle günde 10 bin maske üretimi yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Alınan makineyle birlikte inşallah vatandaşlarımızın maske ihtiyacını karşılamış olacağız. Tamamen gönüllü kursiyerlerimiz tarafından yapılan maskeleri dağıtıyoruz. Bu makineyle günde 10 bin maske üretimi yapılacak üretilen maskelere pazar alanlarında, halk otobüslerinde ihtiyaç duyulduğu her yerde ücretsiz bir şekilde dağıtılacak" dedi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise emeği geçen herkese teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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