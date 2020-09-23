Gundam robot kaç metre? Gundam kaç kilo ağırlığında? Gundam robotun özellikleri neler? Japon yapımı Gundam robot hakkında merak edilenler

Japonya'nın ünlü animelerinden olan Mobile Suit Gundam, bir robotun tasarımına yön verdi. Gundam nedir? Gundam robot kaç metre? Gundam kaç kilo ağırlığında? Gundam robotun özellikleri neler? Japon yapımı Gundam robot hakkında merak edilenler

Manga ve anime sanatının buluşma noktası olan Japonya'da, anime dizisi Mobile Suit Gundam'dan ilham alınarak yapılan Gundam adlı insansı robot hakkında merak edilenler haberimizde. Gundam robot kaç metre? Gundam kaç kilo ağırlığında? Gundam robotun özellikleri neler? Japon yapımı Gundam robot hakkında merak edilenler

GUNDAM NEDİR? GUNDAM ROBOTUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

1970'lerin popüler anime dizilerinden biri olan "Mobile Suit Gundam"da olan robotlardan birinden ilham alınarak tasarlanan Gundam, uzun zamandır süren çalışmaların ardından ilk adımlarını attı.

GUNDAM ROBOT KAÇ METRE? GUNDAM KAÇ KİLO AĞIRLIĞINDA?

Gundam 18 metre yüksekliğinde ve 25 ton ağırlığındadır. İnsansı robot sektöründe bambaşka bir boyuta ışık tutmaktadır.

GUNDAM NEREDE YAPILDI?

Japonya'nın Yokohama şehrinde hayata geçirilen robot, Gundam Fabrikasında yapıldı. Açılış töreni 1 Ekim olarak planlanmıştı fakat koronavirüs pandemisi sebebiyle bu tarih ertelendi.