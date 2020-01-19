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Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor?

KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

19.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:04

KPMG Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı , Wise 'ye açıklamalarda bulundu.


Güncellenen finansal yapılandırma çerçeve anlaşmasının gelecek değişim ve dönüşümlere değinen Turan, bankaların hazırlık sürecine adapte olamadıklarını ve bu noktada danışmanlık almaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Wise.tv

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