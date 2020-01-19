Güncellenen Finansal Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Hangi Değişiklikleri Beraberinde Getiriyor?

19.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:04

KPMG Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Şirket Ortağı Orhan Turan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Güncellenen finansal yapılandırma çerçeve anlaşmasının gelecek değişim ve dönüşümlere değinen Turan, bankaların hazırlık sürecine adapte olamadıklarını ve bu noktada danışmanlık almaları gerektiğini söyledi.