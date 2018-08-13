Güncelleme - Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, 4 bin 520 tütün doldurulmuş makaron ile 174 kutu cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, 4 bin 520 tütün doldurulmuş makaron ile 174 kutu cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında "Duman 5" isimli operasyon gerçekleştirdi.
Kozlu ilçesinde 5 tekel büfeyi denetleyen ekipler, 4 bin 520 tütün doldurulmuş makaron ile 174 kutu cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.