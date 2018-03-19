Güncelleme - Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye çıkartılan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 12'si muvazzaf, 10'u ihraç edilen ve 2'si açığa alınan askeri personel olmak üzere, 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen, KHK ile askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerin yanı sıra astsubay, teğmen ve üsteğmenin de aralarında bulunduğu şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenilen 13 şüpheli, sorgularının ardından savcılıkça salıverilirken, nöbetçi hakimliğe sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 Mart'ta, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Daha önce askeri okuldan ihraç edilen öğrenciler H.K, H.İ.Y, C.A, A.M.K, E.G, Ç.E, Y.T. ve H.H.Ö, Y.K. ve E.C. ile muvazzaf askerler Y.E.E, A.Y, İ.A, Z.M, M.Y, A.C, H.Ö, İ.M, T.Ö, K.Ü, A.K, ve E.C. ile açığa alınan U.K. ile H.H. gözaltına alınmıştı.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve aralarında teğmen, üsteğmen, astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.