Güncelleme - Zonguldak Merkezli Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanması Operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından muvazzaf astsubaylar O.A, M.A.A, muvazzaf teğmen M.D ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C. ile S.Ş. adliye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden M.A.A, M.D, M.Ö, E.C. ile S.Ş. tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilen O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile 4 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf astsubaylar O.A. ile M.A.A, muvazzaf teğmen M.D. ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C. ile S.Ş. gözaltına almıştı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.