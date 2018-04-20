Güncelleme - Yatta Yakalanan Fetö'nün Bölge İmamına Tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 5 ilden sorumlu "Samsun bölge imamı" Murat Elmas tutuklandı.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün Marmaris'teki birimlerle irtibatının ardından yat limanına düzenledikleri operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta yanındaki 5 kişiyle gözaltına alınan Murat Elmas'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan ve 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Örgüt tarafından 2015'te Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, Marmaris'te 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Elmas'ın telefonlarından birinde 16 bin 954 kez ByLock girişi tespit edilmişti.