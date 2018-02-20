Güncelleme - Yakıt Deposundaki Uyuşturucuyu "Kurt" Buldu

Sivas'ta, dedektör köpeği "Kurt"un da katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki yol kontrolü ve uygulama noktasında, içerisinde T.T. (26) ve F.K'nin (34) bulunduğu otomobili durdurdu.



Dedektör köpeği "Kurt"un tepki vermesi üzerine otomobilde arama yapan polisler, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 13 plastik su şişesi içerisinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.



Polisler, otomobilin dikiz aynasında asılı süs içerisinde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.