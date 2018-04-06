Güncelleme - Ümraniye'de Trafo Merkezinde Yangın

Ümraniye'de trafo merkezinde çıkan yangında bir teknisyen yaşamını yitirdi.

Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait Dudullu Metro Trafo Merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, TEİAŞ'ta teknisyen olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Gençhan yaşamını yitirdi.

Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.