Güncelleme - Üç Kız Arkadaş Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Sivas'ta sokakta kavga eden 3 kız arkadaştan biri bıçakla yaralandı, kavgaya karışan arkadaşlardan biri tutuklandı.

Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta, Y.K. (18), M.A. (18) ve A.P. (18), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.P, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Gözaltına alınan Y.K. ve M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.A. ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA