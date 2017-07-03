Güncelleme - "Türk Bandıralı Gemiye Yunan Botlarından Ateş Açıldığı" İddiası

Ege Denizi'nin güneyinde Türk bandıralı bir gemiye Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarınca ateş açıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bota ilaveten Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot da bölgeye gönderildi.



İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı "ACT" isimli kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca ateş açıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot olay yerine sevk edildi.



Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerince iki bot eşliğinde Türk karasularına getirilen geminin mürettebatının ifadesinin alınacağı öğrenildi. Mermi izleri olan gemide kimsenin yaralanmadığı belirtildi.



Diplomatik kaynaklar, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.



İddianın ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bota ilaveten Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbotun da derhal bölgeye sevk edildiği öğrenildi.