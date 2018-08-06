Güncelleme - Tunceli'de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tunceli-Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten ikisinin İçişleri Bakanlığının "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Komutanlığınca, Ovacık kırsalında düzenlenen operasyondaki sıcak temasta 6 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve operasyonların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, teröristlerden "Yusuf" kod adlı İlker Tezer'in, TKP/ML-TİKKO'nun sözde Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer aldığının tespit edildiği kaydedildi. Öldürülen teröristin Mayıs 2016'da Ovacık kırsalında iki jandarmanın yaralanması ve Ağustos 2013'te Alişan Beyazgül'ün öldürülmesi olaylarına karıştığı belirlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride yer alan TKP/ML TİKKO bölge sorumlusu "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu bildirildi.