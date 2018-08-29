Güncelleme - Trabzon'da Trafik Kazası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçakale Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden Abbas Okumuş (46) yönetimindeki 61 KF 315 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolun karşı şeridine geçti.

Otomobil ile bu şeritte seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 KNE 44 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından park halindeki yabancı plakalı otomobil ile bir iş yerine çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü Okumuş, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 12 otobüs yolcusu il genelindeki hastanelere kaldırıldı.

Hafif yaralanan bazı yolculara ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.