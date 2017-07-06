Güncelleme - Tokat'ta Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişiden 2'si kurtarıldı, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Esat Özer'in kullandığı 60 HE 734 plakalı otomobil, Gezirlik Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Aracın sürüklendiğini görenler, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Kurtarma ekipleri, araçtakilerden sürücü Özer ve Mustafa Yıldız'ı kurtardı. Özer ile Yıldız'ın, yanlarında Zeki Sarıel'in de olduğunu söylemesi üzerine ekipler, bu kişinin bulunması için çalışma başlattı.



Kanalda yaklaşık bir kilometre sürüklenen araç, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı ancak içinde kayıp kişinin olmadığı anlaşıldı.



Kanalın suyunun kesilmesinin ardından AFAD'da görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışma yaptı.



Arama çalışmalarını Sarıel'in babası Halim Sarıel ve yakınları da izliyor.