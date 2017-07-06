Güncelleme - Terör Örgütü PKK'nın Adana'daki Yapılanma Çalışmaları Engellendi

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Haziran'da kent merkezindeki 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 28'i ise sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.



Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 28 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerden bazılarının keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen örgüt mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldıkları ileri sürüldü.



PKK'nın yeni yapılanma çalışmaları önlendi



Adana Valiliğine 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından terör örgütü PKK'nın sözde metropol sorumlusu Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 kişilik Akdeniz yapılanmasının çökertildiği kentte, PKK'nın yeniden örgütlenmeye yönelik çalışmalarının belirlenmesi üzerine söz konusu operasyonun düzenlendiği öğrenildi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla, örgütün yeni mahalle yapılanmasının engellendiği belirtildi.