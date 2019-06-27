GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kumaş deposunda yangın
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hurda kumaş deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hurda kumaş deposundan dumanların yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Depo kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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