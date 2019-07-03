GÜNCELLEME - Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. (34) arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye (24) ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptı

Silah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, tefecilik yaptığını ileri sürdüğü N.S'den borç para aldığını, olay günü N.S'nin kendisini sokakta darbettiğini, tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA