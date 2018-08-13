Güncelleme - Taksinin Bagajından Esrar Çıktı
Samsun'da durdurulan bir taksinin bagaj kısmında 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden Afgan uyruklu 2'si tutuklandı.
Samsun'da durdurulan bir taksinin bagaj kısmında 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden Afgan uyruklu 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cengiz Ö. (56) yönetimindeki taksiyi, Ordu karayolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 3 sırt çantasına gizlenmiş 3 parça halinde 6 kilo 850 gram reçine halinde esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü Cengiz Ö. ile araçta bulunan 2 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Afgan uyruklu şüphelilerin üzerinden çıkan İran pasaportunun sahte olduğu belirlendi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2 Afgan uyruklu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.