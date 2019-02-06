Güncelleme - Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İbrahim Öz (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas kara yolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkisinde devrildi.
Araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ve eşi Medine Öz (54) ile Sultan Öz (60) yaralandı.
Yaralılardan Sultan Öz kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesinde, Medine Öz ise Numune Hastanesinde kurtarılamadı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan İbrahim Öz'ün Numune Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Araçtakilerin, Divriği ilçesindeki bir yakınlarının cenazesi için yola çıktıkları öğrenildi.
Kaynak: AA