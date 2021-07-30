(GÜNCELLEME) Şişli'de bebeğe işkence iddiası

Şişli'de 2 yaşındaki çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan baba D.İ. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de 2 yaşındaki çocuğuna işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan baba D.İ. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş'ta bir apartmanın bodrum katında bebek ağlama sesi duyulması üzerine üst katta yaşayan Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağıya inerek apartman boşluğundaki pencereden içeriyi kontrol etti.

Akman, babası D. İ. ile yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını ve vücudunda morluklar, yaralar olduğunu görünce polise haber verdi.

Bebek tedavi altına alınırken, Suriye uyruklu D. İ. ve Fas uyruklu A.S. isimli kadın, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığınca ifadesi alınan ve hakimliğe sevk edilen şüphelilerden baba D.İ, "alt soya karşı kasten yaralama" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali" suçlarından tutuklanırken, A.S. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bahse konu evde gözaltına alınan ve Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca ifadesine başvurulan 16 yaşındaki M. E. H'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar