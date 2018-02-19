Güncelleme - Sinop Merkezli Klima ve Akü Hırsızlığı Operasyonu

Sinop merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun, Sinop, Erzurum ve Artvin'de GSM operatörlerine ait baz istasyonlarından klima ve akü hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait araç ve evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 10 klima ve bir akü ele geçirildi.

Şüphelilerden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan bir kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.